محمد رمضان يجهز لأغنية جديدة بعد نجاح "مافيا"

أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن استعداده لطرح أغنية جديدة له خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة “مافيا”.

الفنان المصري نشر على حسابه الشخصي بموقع “انستجرام”، صورة له من أغنية مافيا قائلا: “الحمد لله ثم شكرًا جمهوري الغالي 51 مليون مشاهدة في 30 يوم على Youtube لأغنية #مافيا انتظروا أغنيتي الجديدة في خلال الأيام القادمة #ثقة_في_الله_نجاح”.

وكان الفنان محمد رمضان، قد طرح، أغنية «مافيا»، قبل أيام عبر صفحته الشخصية بموقع «يوتيوب»، حيث فوجئ بعد طرحه برومو الأغنية بطرح الفنانة المصرية بشرى أغنيتها الأخيرة «كوبرا»، والتي هاجمته فيها الأمر الذي اضطره لتأجيل طرح أغنيته لعدة أيام وذلك من أجل تعديل الفيديو كليب الخاص بها.

المخرج ياسر سامي، مخرج أغنية «مافيا»، كشف عن حذفه لبعض المشاهد خلال لقائه في برنامج ET بالعربي، قائلًا: «أثناء تصوير أغنية “مافيا” فوجئ بطرح بشرى لأغنيتها “كوبرا”، التي اعتبرها البعض هجومًا على محمد رمضان».

وأضاف: «تم تغيير بعض المشاهد في الأغنية حتى لا يربط البعض بينها وبين أغنية بشرى، خاصة أن رمضان كان قد سجلها وبدأ تصويرها قبل فترة طويلة، ولم يرد فيها على بشرى بل هو يوجه رسائل للجميع».

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