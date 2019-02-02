نانسي عجرم تنشر الصورة الأولي لمولودتها

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أعلنت الفنانة نانسي عجرم عن ولادة ابنتها الثالثة من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، من خلال نشرها أولّ صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.
وأظهرت الصورة رجلَي ابنتها التي اختارت لها اسم "ليا". وعلّقت عجرم على الصورة بالقول إنّ الله وهبها هبة جديدة ولا يمكن للكلمات وصف كم نحب ليا".
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