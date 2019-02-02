رامي مالك يواصل حصد الجوائز عن دوره في "Bohemian Rhapsody"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم الأمريكي، رامي مالك، حصد المزيد من الجوائز العالمية وذلك بعد فوزه أمس الجمعة، بجائزة "أفضل أداء تمثيلي في العام" عن دوره بفيلم السيرة الذاتية "Bohemian Rhapsody"، بحفل توزيع جوائز مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، ليقترب رامي خطوة نحو الفوز بجائزة الأوسكار الأولى بمسيرته، بالحفل المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 24 فبراير الجاري.

وظهر رامي فرحًا بالجائزة، وقام زميله بأحداث الفيلم الممثل الأمريكي، جوزيف مازيلو، بتسليمه إياها، وسط تصفيق الحضور. وكان لرامي العديد من الحوارات الصحفية سواء على السجادة الحمراء للفعاليات، أو حتى عقب استلام الجائزة، وعبر خلالها عن سعادته بتجسيد أحد أشهر المغنيين البريطانيين في تاريخ الموسيقى، وهو فريدي ميركوري، ونجاحه في أن يكون جزءًا من هذا العمل السينمائي.

وقال رامي كلمة بعد تسلمه الجائزة "في النهاية علينا جميعًا أن نحظى بفرصة، وكنت دائمًا ما أقول لنفسي تستطيع فعلها هذه فرصتك، أنت تمتلك كل الإمكانيات التي تجعلك تشارك بهذا العمل الرائع"، وشاركته الجائزة نجمة الفيلم لوسي بوينتون.

ويحقق فيلم "Bohemian Rhapsody" نجاحًا عالميًا فاق كل التوقعات، بإيرادات تخطت حاجز الـ800 مليون دولار، في سابقة لهذه النوعية من أفلام السير الذاتية، وسط إشادة موسعة من قِبل عدد من ألمع النقاد والسينمائيين حول العالم بأداء رامي مالك، وقدرته على تجسيد فريدي ميركوري على شاشة السينما.

يُذكر أن رامي مالك فاز بالعديد من الجوائز عن الفيلم، منها جائزة "جولدن جلوب"، كأفضل ممثل في دور درامي، كما فاز بجائزة "اختيار النقاد" كأفضل ممثل في العام، وينتظر رامي الإعلان عن الفائزين بحفل توزيع جوائز بافتا البريطانية، والمقرر الكشف عنها يوم 18 فبراير الجاري، إلى جانب ترشحه لجائزة الأوسكار.