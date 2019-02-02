هذا ما كتبته نانسي عجرم عن طفلتها الثالثة "ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بقدوم طفلتها الثالثة، والتي أطلقت عليها اسم "ليا"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "نانسي" صورة لقدم طفلتها، وعلقت "هدية أخرى من الله، شعاع ضوء جديد دخل منزلنا! الجميلة ليا، لا أستطيع أن أنتظر حتى نسير معا في رحلتك، وأوعدك بأن أكون موجودة لأجلك طوال الوقت".

وأضافت: "ترقبنا وصولك، ونحبك ونريدك منذ اللحظة الأولى ولقد تضاعفت هذه المشاعر عشرة أضعاف بعد أن حملتك بين يدي، الكلمات لن تصف مقدار حبنا لك يا ليا الغالية".

يُذكر أن اللبنانية نانسي عجرم وضعت مولودتها "ليا" أمس الجمعة.