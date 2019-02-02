بالفيديو- غيرت رقم تليفوني بسبب "سوبر ماركت" وأرفض أن يؤدي ابني هذه المشاهد.. أبرز تصريحات "السقا" في "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

عرضت قناة "on e" الجزء الثاني من حلقة الفنان أحمد السقا والفنان محمد دياب الشهير بـ"دياب" في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، ويُعرض مساء كل جمعة، في تمام الـ11 مساءً.

وتتطرق الحوار للحديث عن أبرز أعمال كل منهما، وكواليسها، ومواقف من الحياة الشخصية، ونعرض في السطور التالية أبرز ما جاء في الجزء الثاني..

قال الفنان أمير كرارة، إن الزواج كان وش السعد عليه، مؤكدًا أن عقب زواجه مباشرة لم يكن يمتلك سوى 800 جنيه، وطمأنته زوجته بأن القادم أفضل.

وتابع كرارة أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الكاتب مدحت العدل بعد 24 ساعة من زفافه، يطلب من المشاركة معه في مسلسل "ظروفى المادية كانت سببًا في قطع شهر العسل.. والحمدلله بعد ما نمت وصحيت لقيت مدحت العدل قالي عاوزك في مسلسل وهنصور حالا".

وقال المطرب محمد دياب، إنه قطع شهر العسل بعد 3 أيام، بعدما تلقى اتصالًا خلال سفره إلى الإسكندرية يطالبه بالنزول للعمل فورًا؛ لأن الديكور الخاص بدوره في مسلسل كان ضمن فريقه سيتم إزالته، وعليه أن يتواجد لتصوير ما تبقى من مشاهده قبل حدوث ذلك.

وكشف السقا، أنه غير رقم تليفونه المنزلي بسبب السوبر ماركت، قائلا: "غيرت الرقم لأني ساكن في منطقة بجواري سوبر ماركت واللي يفرق رقم تليفوني عن رقم تليفونه رقم في الآخر".

وتابع السقا: "حد طبع نمرتي على الإعلانات، ووزعها على أساس إنها نمرة السوبر ماركت، وكل شوية كانت تجيلي اتصالات وأقول الرقم غلط، وأخر ما زهقت بقيت أخد الطلبات من المتصلين".

وأعرب السقا عن فخره بتواجده كضيف شرف في أي عمل فني، مؤكدا: "حب الناس ده نعمة ولو حد صديق وضع ثقته فيك كضيف شرف ده حاجة ليها قيمة وده وسام رفيع المستوى".

وعن مشاركته كضيف شرف فى مسلسل "رحيم"، قال "ياسر جلال أخويا الكبير كلمني.. وياسر يؤمر يُطاع، كما ظهرت كضيف شرف مع أمير كرارة في فيلم (حرب كرموز)".

أوضح "دياب" أنه سيشارك في السباق الدرامي لرمضان المُقبل من خلال مسلسل "أبو جبل"، إلى جانب مصطفى شعبان، ورد عليه كرارة قائلا: "مفتقدينك في كلبش".

قال السقا، إنه يعشق ركوب الخيل منذ صغره، وقفز الحواجز، لكنه لا يتاجر فيها، وأوضح أن مشهد القفز من فوق عربات الشرطة في فيلم "هروب اضطراري" احتاج أن يدرب الحصان عليه أسبوعين.

وعن هذا المشهد، حكى كرارة أن والدة السقا تواجدت في "اللوكيشن" أثناء تصويره، مضيفًا "كانت تقف في التصوير بثقة كبيرة، رغم إننا كنا قلقانين جدا من خطورة المشهد".

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ووجه كرارة، سؤال لـ أحمد السقا، قائلًا: "لو ابنك هو اللي بيعمل فيلم (هروب اضطراري) توافق يعمل المشهد اللي وقفت فيه على عمارة مكونة من 48 طابقًا؟"، ليجيبه الأخير: "لأ أكيد هخاف عليه".

تحدث الفنان أحمد السقا، عن أقرب أعماله السينمائية إلى قلبه، قائلًا إنه يحب كل الأعمال الفنية التي قدمها لكن فيلم "تيمور وشفيقة" الأقرب لشخصيته في الواقع.

قدم المطرب دياب فقرة غنائية خلال البرنامج، شاركه فيها السقا، مقدمًا موال "سجان الغرام".