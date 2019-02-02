حسين الجسمي يحتفي بشيخ الأزهر في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية

حسين الجسمي

كتبت - إيمان العوضي :

نشر المطرب حسين الجسمي، صورة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهو يقبل رأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أثناء فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة

الإنسانية، وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلق الجسمي علي الصورة مرحبًا بشيخ الأزهر قائلًا: "مرحباً بضيوف الخير والتسامح والأخوة في دار زايد.. أهلاً بكم بأبوظبي في فعاليات المؤتمر العالمي للأخوةالإنسانية.. أهلاً بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وكل القيادات الدينية والفكرية في العالم".يذكر أن مؤتمر الأخوة الإنسانية، تم تنظيمه ضمن فعاليات الزيارة التاريخية والأولى من نوعها لمنطقة الخليج العربي لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى الإمارات.