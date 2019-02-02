الثلاثاء.. مسرح الهوسابير يقدم مسرحية نيبون

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مسرحية نيبونكتبت - إيمان العوضي :
يستعد مسرح الهوسابير لاستقبال العرض المسرحي "نيبون"، المأخوذ عن نص "افتتاحيات الهادئ" للكاتبين جون ويدمان و ستيفين سوندهايم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً.
يشار الي أن العرض شارك فيه كل من
يذكر أن العرض المسرحي "نيبون"، مستمد من المسرح الياباني "الكابوكي"، وتدور الأحداث حول حقبة في تاريخ اليابان التي عُزلت فيه تماماً بالقرن السابع عشر من قبل القائد العسكري الشوغُن توكوغاوا الذي جعل من الاحتكاك بالأجانب جريمة.
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