الثلاثاء.. مسرح الهوسابير يقدم مسرحية نيبون

مسرحية نيبون

كتبت - إيمان العوضي :

يستعد مسرح الهوسابير لاستقبال العرض المسرحي "نيبون"، المأخوذ عن نص "افتتاحيات الهادئ" للكاتبين جون ويدمان و ستيفين سوندهايم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار الي أن العرض شارك فيه كل من

دينا سليمان، محمد أشرف طه، أحمد السيد، أسامة تيكا، سعيد سمير، مصطفي عبد الغني، مصطفي حسانين، ترجم النص الأصلي عبد الوهاب المسيري، وشاركه في الكتابه إسراء محبوب،دراماتورج ممدوح صلاح، ألحان تامر عبد المجيد، رؤية موسيقية وإخراج محمد عبدالستار.يذكر أن العرض المسرحي "نيبون"، مستمد من المسرح الياباني "الكابوكي"، وتدور الأحداث حول حقبة في تاريخ اليابان التي عُزلت فيه تماماً بالقرن السابع عشر من قبل القائد العسكري الشوغُن توكوغاوا الذي جعل من الاحتكاك بالأجانب جريمة.