شاهد.. تامر كرم ينعى المخرج محمد أبو السعود بكلمات مؤثرة

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نعى المخرج تامر كرم، المخرج المسرحى محمد أبو السعود الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيسبوك".
علق" كرم " قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون ، بقلب يعتصره الكثير من الألم أنعي الصديق المخرج المسرحي الموهوب " محمد أبو السعود " الذي رحل عن
ويذكر ان اخر اعمال المخرج تامر كرم مسلسل "بيت السلايف" الذى شاركه فيه الفنانه بوسى ، منه فضالى، أشرف ذكى ، حازم سمير .
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