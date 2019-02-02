شاهد.. تامر كرم ينعى المخرج محمد أبو السعود بكلمات مؤثرة

نعى المخرج تامر كرم، المخرج المسرحى محمد أبو السعود الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيسبوك".

علق" كرم " قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون ، بقلب يعتصره الكثير من الألم أنعي الصديق المخرج المسرحي الموهوب " محمد أبو السعود " الذي رحل عن

عالمنا في ريعان شبابه منذ دقائق ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته".

ويذكر ان اخر اعمال المخرج تامر كرم مسلسل "بيت السلايف" الذى شاركه فيه الفنانه بوسى ، منه فضالى، أشرف ذكى ، حازم سمير .