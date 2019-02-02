بعد انفصالها عن بن أفليك.. جينيفر جارنر تشتري قصر خاص.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعد إتمام انفصالها عن زوجها الممثل والكاتب الأمريكي الشهير بن أفليك، أنفقت الممثلة والنجمة الأمريكية اللامعة، جينيفر جارنر، حوالي 7.9 مليون دولار، على شراء قصرٍ يقع في منطقة برينتوود الراقية في لوس أنجلوس، بالقرب من مدرسة أطفالها في باسيفيك باليسيدز.

وتبلغ مساحة العقار المكون من 4 غرف نوم و 3 حمامات، 3245 قدمًا مربعة، وجرى بناؤه في ثلاثينيات القرن العشرين، ويضم بعض الميزات المذهلة، مثل أنه محاطٌ بنظام أمان عالي التقنية.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 46 عاما، قد باعت هي وزوجها بن أفليك منزلهما بمبلغٍ ضخم، حوالي 31 مليون دولار، واقتسما ثمنه، ليحصل بن أفليك على قصره الخاص مقابل 19 مليون دولار، والذي يضم 7 غرف نوم و9 حمامات، كما يحتوي على سينما خاصة ومسبح وجيم.

وجاء انفصال الزوجين، جارنر وبن أفليك، في يونيو 2015 بعد زواجٍ استمر 10 أعوام، حيثُ تقدم كلاهما بطلب الطلاق، وحصلا عليه العام الماضي، على الرغم من عدم وصولهما إلى اتفاقٍ، بشأن حضانة أطفالهما الثلاثة.

ومنذ ذلك الحين دخلت غارنر في علاقةٍ عاطفية مع رجل الأعمال جون ميلر، وهما الآن يستعدان للزواج وفق مصادر مقربة.