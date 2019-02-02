ميجان ماركل على موعد مع صدمة تزامنا مع موعد ولادتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسعى سامانثا ماركل، شقيقة ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، لإصدار كتاب من جزئين عن قصة حياة ميجان، تكشف فيه أسرارها.

ويبدو أن إصادر الكتاب سيكون بمثابة الانتقام من ميجان ماركل، نظرا للخلاف القائم بينها وبين شقيتها، وأيضا مع والدها توماس ماركل.

سامانثا ماركل - الأخت غير الشقيقة لميجان ماركل - أعلنت أنها تستعد لإصدار كتاب عنها مكون من جزئين تكشف من خلاله أسرار من حياتها الشخصية، وسوف تطلق عليه اسم “The Shadows Of The Duchess” أي ظلال الدوقة، بحسب موقع E online.

المفاجأة التي أعلنتها الأخت غير الشقيقة لميجان أنها ستصدر الجزء الأول من هذا الكتاب في شهر أبريل المقبل، أما الجزء الثاني سيكون في شهر يونيو، وهو نفس التوقيت تقريباً لولادة دوقة “ساسكس” لطفلها الأول، حيث من المنتظر أن تلد في ربيع 2019.

سامانثا غردت عدة مرات على حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لتكشف عن مفاجأتها الصادمة لها، فأكدت من خلال رسائلها أن الكتاب سيحتوي أيضاً على صور، كما أنه ليس من حق أي شخص أن يوقفها.

يشار إلى أن شقيقة ميجان شنت عليها هجوماً قاسياً منذ زواجها من الأمير هاري، مدعية أن ما تفعله بسبب تنكرها لوالدها وعدم السؤال عليه ومحادثته رغم مرضه، بخلاف مطالباتها لها هي ووالدها لزيارتها لحل الأزمة بينها ولكنهما لم يحصلا على أي إجابة لطلبهما من القصر الملكي.