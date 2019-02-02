شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة قناة سعودية تدخل في نوبة ضحك على الهواء.. ما الأسباب؟ والان مع التفاصيل

انتشر مقطع فيديو لـ مذيعة قناة الحدث السعودية الإخبارية كريستيان بيسري، وقد انتابتها حالة من الضحك بعد أن فقدت تمالك نفسها خلال حوار صحفي مباشر.

وذكرت وسائل إعلامية، أن ذلك حدث خلال استضافة المذيعة بيسري عبر الاتصال الهاتفي للصحفي حليم نعيم من العاصمة الفنزويلية كراكاس في حوار حول الأحداث الأخيرة التي تشهدها فنزويلا.

وخلال المقطع المصور بدأ الصحفي نعيم كلامه باللغة العربية ولكن بصعوبة نظرا لعدم درايته بها بطلاقة، وكانت مخارج اللهجة الفنزويلية طاغية على كلماته العربية غير المفهومة بشكل واضح ، الأمر الذي أدخل مذيعة القناة بنوبة ضحك

واعترف الصحفي نعيم خلال الحوار أنه لايجيد التحدث باللغة العربية بطلاقة الأمر الذي سبب صعوبة في إيصال الأفكار التي يتحدث عنها.

وخلال المقطع المصور بدأ الصحفي نعيم كلامه باللغة العربية ولكن بصعوبة نظرا لعدم درايته بها بطلاقة، وكانت مخارج اللهجة الفنزويلية طاغية على كلماته العربية غير المفهومة بشكل واضح ، الأمر الذي أدخل مذيعة القناة بنوبة ضحك

واعترف الصحفي نعيم خلال الحوار أنه لايجيد التحدث باللغة العربية بطلاقة الأمر الذي سبب صعوبة في إيصال الأفكار التي يتحدث عنها.