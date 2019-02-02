شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من "بوتشيلي" للجمهور السعودي.. ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل

فاجأ مغني الأوبرا الإيطالي، أندريا بوتشيلي، الجمهور بارتداء الزي السعودي خلال حفلته التي كانت ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية الجمعة.

ولم تكن المغنية الأمريكية ماريا كاري النجمة الوحيدة التي احتضنتها السعودية ضمن فعالياتها الموسيقية مؤخراً، إذ أحيا مغني الأوبرا الإيطالي، أندريا بوتشيلي، حفلاً موسيقياً في مسرح المرايا بمدينة العلا. وذلك كجزء من فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في السعودية.

وخلال الأداء، لم يتسن للجمهور الاستمتاع بالصوت الأسطوري لبوتشيلي فقط، فقام المغني الإيطالي بارتداء الزي السعودي. وذلك بسبب رغبته في التعبير عن "تفاعله مع المكان، وامتناناً لحرارة استقباله"، وفقاً للحساب الرسمي للمهرجان على موقع "تويتر".

ونتجت عن مبادرته حماساً كبيراً من الجمهور، إذ امتلأ المسرح بصوت التصفيقات الحارة والصافرات بعد أن توجه بوتشيلي إلى المسرح بالعقال والغترة.

ولاقت مبادرته أيضاً إعجاباً كبيراً من المغردين، حيث أثنوا على طريقة اختياره في تحية الجمهور، وعلى احترامه لتقاليد السعودية.

ولم يؤد المغني لوحده، إذ شاركه في المسرح أيضاً فنانون آخرون مثل عازفة الكمان أنستازيا بتريشاك. وعلى أنغام موسيقية عذبة من فرقة الأوركسترا المرافقة له، غنى بوتشيلي أيضاً مع المغنيتين ماريا أليدا والفنانة إلاريا ديلا بيديا.

وبدأ المهرجان في 20 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وهو مستمر إلى 9 فبراير/شباط من عام 2019.