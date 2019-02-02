جُو وجيمي بُوعيد يُفاجئان رُولا شامية بحفل زفافها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة اللبنانية رولا شامية، بزفافها على شخص من خارج الوسط الفني، يُدعى رودي سعد، وذلك داخل ملهى ليلي ببيروت يمتلكه المخرج اللبناني جو بوعيد وشقيقه جيمي.

وتم التحضير لمفاجأة الاحتفال عن طريق الثنائي جو وجيمي بوعيد، من خلال استقبالهما بحفاوة، حيث حضرا سهرة في الملهى، وتم الاحتفال بهما.

وتعليقًا على حضورها والاحتفال بها قالت رولا شامية: "مبسوطة من بعد زواجي برودي سعد، ولكني سعدت كثيرًا بمفاجأة جيمي وجو بوعيد".

وعن زوجها قالت: "رودي له حصة كبيرة في قلبي، وكل شيء أحببته فيه وربنا يخلينا لبعض، والمهم أن تتزوج شخصًا يحبك وتحبه وتظلوا مبسوطين".

وكانت رولا شامية، أعلنت بشكل مفاجئ، زواجها من شخص من خارج الوسط الفني، يدعى رودي سعد، خلال وجودهما في جزيرة قبرص، وذلك في العاشر من يناير الماضي.

وشاركت رولا شامية، جمهورها عبر "إنستغرام"، بصورة لها برفقة زوجها، قائلة: "نعم.. فعلناها على طريقتنا"، وتلقت بعدها العديد من التهاني والمباركات من قبل أصدقائها وجمهورها.

يُذكر أن رولا شامية، كانت شاركت جمهورها أكثر من مرة بصور تجمعها مع رودي سعد، دون تحديد هوية هذا الشخص، مكتفية بوضع رسم قلب تعبيري.