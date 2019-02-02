تكريم منى المنصوري كأفضل مصممة أزياء عربية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت مصممة الأزياء الإماراتية، منى المنصوري، عن سعادتها البالغة بتكريمها من قِبل إدارة مهرجان بصمة إبداع في دورته الأولى برئاسة الدكتور محمد إبراهيم، بالقاهرة.
وجاء تكريم المصممة الإماراتية لنجاحها الكبير في عالم الموضة والأزياء، خاصة وأن تصميماتها عالمية، وتمتاز بقصّات وتطريزات في غاية الروعة والجاذبية.
وكُرّمت "المنصوري" وسط الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مشاهير الفن والرياضة والمجتمع.
وأقيم الحفل برعاية وزارات الشباب والرياضة والتخطيط والتضامن الاجتماعي المصرية، وقدّمته الإعلامية والفنانة هبة الأباصيري.
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