وفاة الفنان و المخرج المسرحى محمد أبو السعود

توفى، منذ قليل، الفنان والمخرج المسرحى محمد أبو السعود أحد مخرجى المسرح المستقل، الذى قدم الكثير من العروض المسرحية المهمة على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



ومن مسرحياته "الملك لير" التى قدمها مع الفنان الراحل خالد صالح و"أحلام شقية" للكاتب سعد الله، و"انتيجونى فى رام الله.. انتيجونى فى بيروت"، وآخرها كان عرض "ماما أفريقيا" على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : أحمد السقا يحيي ذكرى وفاة والده وصديقه خالد صالح هند صبري تكّشف عن علاقتها بالراحل الفنان خالد صالح

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