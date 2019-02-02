وليد توفيق يطالب فضل شاكر بتسليم نفسه للقضاء

تحدث الفنان اللبناني وليد توفيق، عن الفنان فضل شاكر، والذي يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة تحمل اسم «حبيتك»، وهي من نوعية الرومانسي.

وليد توفيق، قال خلال لقائه في برنامج «تحت السيطرة»، مع الفنانة اليمنية أروى، والمذاع عبر فضائية «الجديد»: «وضع فضل لازم نفهمه كويس، فضل فنان كلنا حبينا صوته كنا نمسك العود ونقعد بالساعات، أنا وجورج سوف صديقي الحبيب صديق مشواري، كنا نروح نسمع أغانينا بإحساس فضل، وما في شك هذا الفنان قبل الحادثة ما في حدا ما حب فضل شاكر».

وأضاف: «لو الأغنية حلوة وصوته حلو هعمل لايك ما بحاسبه على أعماله، لكن ما فيني أفصل اليوم شريحة كبيرة من لبنان موجوعة من فضل شاكر، أنا مستغرب مش مصدق كنت أقرب الناس ليه ما بعرف شو صار معه، بيمسك برودة ما بصدق لما شفته مربي اللحية».

وتابع: «مش مصدق الصورة اللي كان عليها.. برأيي لازم يسلم نفسه للقضاء وأنا واثق إنه بريء مش ممكن فنان بهذا الإحساس يقول الكلام اللي عم بيقولوه».

وكان الفنان فضل شاكر، قد طرح قبل فترة أغاني جديدة عبر صفحته الشخصية بموقع «يوتيوب»، وأعلن مؤخرًا انه يستعد لطرح اغنية جديدة تحمل اسم «حبيتك».

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