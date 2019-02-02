شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يظهر بلحية "رحيم" فى فيلم شقيقه "سبع البرمبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيد النجم ياسر جلال شخصية "رحيم" للحياة مجدداً بعدما قتل فى الحلقة الأخيرة من المسلسل الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، ويظهر ياسر خلال أحداث فيلم "سبع البرمبة" لشقيقه النجم رامز جلال كضيف شرف بشخصية "رحيم"، الذى جسدها فى أحداث مسلسله وحقق نجاحاً كبير وقت عرضه ويلتقى بزوجة بطل العمل الفنانة جميلة عوض بحكم إصابتها بانفصام فى الشخصية، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى.

شارك فى بطولة "رحيم" حسن حسنى، ونور اللبنانية، وصبرى فواز، ودنيا عبد العزيز، ومحمد رياض.

وظهر رامز جلال، فى البرومو الذى طرحه أمس الجمعة فى بعض مشاهد برومو فيلم "سبع البرموبة" بلحية تشبه لحية أخيه.

ويجسد رامز جلال ضمن أحداث الفيلم شخصية "مهندس معمارى"، ينتحل شخصية ضابط شرطة، للوصول إلى الفتاة التى يحبها وذلك فى إطار كوميدى، ويشاركه البطولة عدد من نجوم الفن بينهم جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.