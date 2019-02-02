شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا نشأت فى عيد ميلادها.. رحلتها من الإخراج إلى محاورة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل المخرجة ساندرا نشأت، بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم الثانى من فبراير، وهى واحدة من أهم المخرجات حيث استطاعت ترك بصمة مميزة خلال مسيرتها الفنية.

حصلت ساندرا على بكالوريوس "المعهد العالي للسينما" قسم الإخراج، ثم ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية عام 1993، وكان فيلم "آخر الشتا" أول أعمالها الروائية القصيرة فيلم أخر شتا، كما قامت بإخراج فيلم تسجيلى بعنوان الموفيولا، كما تدربت على الإخراج من خلال فيلم "المولد" للزعيم عادل إمام، خلال دراستها بمعهد السينما.

ويعتبر فيلم "مبروك وبلبل" هو الفيلم الأول لها فى فئة الأفلام الروائية الطويلة، لتنطلق بعدها لإخراج عدة أفلام حققت نجاحا سينمائيا خلال نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، منها "ليه خلتنى أحبك" للنجوم كريم عبد العزيز، منى زكى، أحمد حلمى، حلا شيحا وغيرهم، ثم فيلم "حرامية فى kg2"، حرامية فى تايلاند، ملاكى إسكندرية، الرهينة، مسجون ترانزيت والمصلحة.

كما ظهرت ساندرا بشخصيتها الحقيقية فى مسلسل "نونا المأذونة" للنجمة حنان ترك، وأيضا فى فيلم مبروك وبلبل، كما ظهرت ضيفة شرف فى فيلم "عرض خاص" لكريم فهمى ودينا الشربينى وياسمين رئيس، عزت أبو عوف وغيرهم من النجوم، كما أنها مخرجة أغانى فيديو كليب "فاكرك يا ناسينى" لمحمد فؤاد، أصعب حب لخالد عجاج و"لماذا؟" لغادة رجب.

ساندرا قدمت مشوار مميزا خلال مشوارها، لكن تعد النقلة الأكبر فى حياتها عندما أجرت حوار "شعب ورئيس" مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مارس 2018، قبل فترة الانتخابات الرئاسية الثانية.

وأعربت ساندرا من خلال تصريحات تلفزيونية لها عقب إذاعة اللقاء عن سعادتها بهذا الحوار، قائلة: "كان إحساسى عاوزه أقابل المواطن عبد الفتاح السيسى.. مش أنا اللى وصلت لكل الناس، لكن الشعب هو اللى وصل لكل الناس"، موضحة أنها أرادت أن تعرف كيف يفكر الشعب.