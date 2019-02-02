سوسن بدر تعرب عن سعادتها بردود الفعل علي مسلسل "أبو العروسة 2"

أعربت الفنان سوسن بدر عن سعادتها بردود الفعل الايجابية التي تلقتها على الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذي انطلق عرضه مخؤخرا .

وقالت سوسن بدر ، في تصريحات صحفية اليوم السبت :"تلقيت عن المسلسل أصداء طيبة للغاية بعد عرض عدة حلقات منه خاصة أن هناك تطورا كبيرا في الأحداث الخاصة بالعمل".

وأضافت أنها لا تفكر في تقييم اعمالها إلا بعد انتهاء عرض العمل بشكل عام ومتابعة الجمهور لتفاصيله من البداية للنهاية، والحكم الصحيح المنطقي يكون بعد إنتهاء العرض، ولكن التفاعل الذي يحدث خلال العرض أمر جيد وحماسي بالنسبة لفريق العمل.

وأشارت إلى أنها تنتقي أدوارها بشكل جيد وتفضل تقديم الشخصيات والأدوار المختلفة عليها والتي تحمل بداخلها مساحة من التمثيل تسمح لها بتقديم أداء مختلف.

وأوضحت أن التعايش بالشكل الصحيح مع كل شخصية يزيد من مصداقيتها، كما أن الجمهور يحب الشخصيات غير المألوفة بالنسبة له، وفي النهاية سواء كانت شخصية شريرة أو طيبة أو غير ذلك فلابد أن يكون لها مبررات واضحة للجمهور لأنه ليس هناك شر مطلق أو طيبة مطلقة.

ولفتت إلى أنه ليس هناك دور بعينه ترغب في تقديمه ولكنها تتمنى أن تظل تقدم أدوارا فنية تنال رضا الجمهور وتكون سعيدة بها، موضحة أن هذا الأمر ينطبق على كل دور جديد ومختلف يخرج قدراتها الفنية.

ويشارك في مسلسل "أبو العروسة 2 " سيد رجب ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.

يعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء على أحدي القنوات المصرية الخاصة.

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