بالفيديو- طرح أغنية دعائية لـ"122" بعنوان "بحبك" لماجد المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف صنّاع فيلم "122" عن أغنية دعائية للعمل الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي مطلع يناير الماضي، تحمل عنوان "بحبك" للمطرب ماجد المهندس، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الحب.

ونشر المهندس الأغنية التي تم تركيبها على مشاهد من الفيلم، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان حسن عامر، توزيع سعيد كمال.

جدير بالذكر أن فيلم "122" حقق إيرادات مرتفعة منذ طرحه في دور العرض بمصر والوطن العربي.

الفيلم انطلق مؤخرًا في دور العرض المصرية بلغة الإشارة، كما وجهت الصفحة وشركة مقام للإنتاج الفني لصاحبها سيف عريبي التقدير للصم والبكم مؤكدةً أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، آملةً أن تكون هذه الخطوة بادرة لتقديم أعمال فنية تناقش حياتهم.

الفيلم هو الأول عربيًا بتكنولوجيا 4DX، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدءا في مواجهة أسوء كابوس في حياتهم.

"122" إنتاج شركة مقام للمنتج سيف عريبي، تأليف صلاح الجهيني، إخراج ياسر الياسري، بطولة طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف.