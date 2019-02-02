فيلم روما كتبت - إيمان العوضي : تقدم جمعية نقاد السينما المصريين دعوة لمحبي الأعمال السينمائية المتميزة لحضور عرض الفيلم المكسيكي الطويل "روما"، للمخرج ألفونسو كوران بمركز الثقافة السينمائية، وذلك يوم الأحد الموافق 3 فبراير في تمام السابعة مساءً.



ومن المقرر أن تكون الدعوة متاحة للجميع وبشكل مجاني، ويعقُب عرض الفيلم ندوة يُديرها الناقد رامي المتولي لمناقشة أحداث الفيلم وتوضيح بعض

يذكر أن فيلم "روما"، يتناول أحداث قصة حياة عائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك في أوائل السبعينيات، لمدة عام، والفيلم بطولة فيرونيكا جارسيا، نانسي جارسيا جارسيا، مارينا دي تافيرا، ياليتزا أباريسيو، تأليف وإخراج

ألفونسو كوارون. السابعة مساءً.ومن المقرر أن تكون الدعوة متاحة للجميع وبشكل مجاني، ويعقُب عرض الفيلم ندوة يُديرها الناقد رامي المتولي لمناقشة أحداث الفيلم وتوضيح بعضالأمور الخاصة بالعمل المكسيكي.يذكر أن فيلم "روما"، يتناول أحداث قصة حياة عائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك في أوائل السبعينيات، لمدة عام، والفيلم بطولة فيرونيكا جارسيا، نانسي جارسيا جارسيا، مارينا دي تافيرا، ياليتزا أباريسيو، تأليف وإخراجألفونسو كوارون.

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. جمعية نقاد السينما تعرض الفيلم المكسيكي روما بالمركز الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.