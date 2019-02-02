ساني ليون تستعرض رشاقتها في الجيم

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعتاد نحمة الأفلام الكبار السابقة وممثلة بوليوود ساني ليون على التردد على صالة الألعاب الرياضية، وممارسة التمارين الرياضية التي هي من هواياتها، بل من أساسيات حياتها اليومية،

ليون ودانيال ويبر هما أكثر زوجين مرحين في بوليوود.كما أن الصور ومقاطع الفيديو الرائعة التي دائما ما تنشرها الممثلة تجعلنا مستمتعين، وتجعلهما ضمن الهاشتاج الشهير #couplegoals.

في مقطع الفيديو الذي شاركته ليون مؤخرًا على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، يظن البعض أن زوجها ومدير أعمالها دانيال ويبر هو المسؤول عن نحافة زوجته التي تستعرضها أمامنا دائمًا في الفساتين الضيقة التي ترتديها في تنقلاتها، أو كلما شاركت في أحد الأحداث.

كانت نجمة أفلام الكبار السابقة النشطة جدًا على منصة التواصل الاجتماعي، قد شاركت فيديو لرقصها على موسيقى أغنية سيمبا “Aankh Marey”.

ليون قد احتفلت بوصول متابعيها لأكثر من 18 مليون متابع على Instagram، لذا قررت الرقص والاحتفاء به ف وقت سابق مع على نغمات أغنية “Aankh Marey”،

وسينمائيًا، تستعد ساني ليون للانتهاء من دورها في فيلم “فيراماديفي” في شخصية الأميرة المحاربة، وسيصدر الفيلم بخمس لغات، وهي التاميل والتيلوجو والمالايالام والكانادا والهندية.