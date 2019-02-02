سما المصري عن إطلالة رانيا يوسف الفاضحة: لو كنت أنا كان بوليس الآداب خدني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعادت الفنانة الاستعراضية سما المصري، قصة أزمة فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، للإعلام مرة أخرى بحديثها عن موقفها لو كانت هي من ارتدت مثل هذا الفستان.

سما المصري، قالت خلال لقائها في برنامج «قطعوا الرجالة»، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائيتي «النهار، والقاهرة والناس»: «لو كنت مكان رانيا يوسف، كان بوليس الآداب خدني من أمام البوابات».

وأكدت أنها تختلف عن رانيا يوسف، وباقي الفنانات في الوسط الفني، وذلك بسبب وجود العديد من الخصومات والأعداء المتربصين لها.

وأضافت: «أنا مش مجرد فنانة عادية، أنا أعدائي إخوان، وبعض من الثورجية والفلول».

وكشفت سما، خلال الحلقة أنها تناجي ربها ليلًا كل يوم وبعديًا عن الأشياء التي تنشرها وتظهر بها على صفحاتها على مواقع التواصل رغم حرصها على الالتزام، مؤكدة أن الله دائمًا يقف إلى جانبها ويساندها في كل ما تتعرض له.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا في ختام القاهرة السينمائي بسبب إطلالتها التي وصفها البعض بالفاضحة، والتي خضعت بسببها للتحقيقات أمام النائب العام، وقدمت اعتذار رسمي لكل جمهورها عن ظهورها بهذه الإطلالة.