إليسا تتألق وسط حشد كبير من جمهورها بالقرية العالمية بدبي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا كبيرًا في القرية العالمية بدبي، وسط حضور عدد كبير من جمهورها من الجنسين.

إليسا، نشرت صور من الحفل، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وظهرت فيها بفستان كلاسيكي قصير من اللون الأزرق، وعلقت على الصور قائلة: «يالها من تجربة مدهشة أن تعود إلي القرية العاليمة، وأن تغني للحشد المذهل، شعرت بالسعادة لمشاركتي هذا الحفل».

وبدأت النجمة إليسا الحفل بأغنية «شمس العيد»، التي طرحتها منذ أيام عبر حسابها الرسمي بموقع «يوتيوب»، وتبعتها بعدد من أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، خاصة ألبومها الجديد «إلى كل اللي بيحبوني».

وتفاعلت إليسا، خلال الحفل بوصلة رقص على نغمات أغانيها وذلك وسط تفاعل كبير من الحضور معها.

يذكر أن إليسا طرحت الألبوم العام الماضي والذي ضم 16 أغنية ، كما تستعد النجمة إليسا لتصوير فيديو كليب لأغنية «كرهني» من ألبومها الأخير، ويعد هذا هو الحفل الأول لها بدبي، بعد طرح الألبوم وإعلانها من خلاله شفائها من مرض السرطان الثدي، ونشرت صور وفيديوهات حية من داخل المستشفى خلال تلقيها للعلاج.