نانسي عجرم وأول رسالة لصغيرتها “ليا”.. وعد حب أزلي!

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية نانسي عجرم أجمل لحظات الأمومة إلى جانب زوجها الدكتور فادي الهاشم وابنتيهما ميلا وإيلا بعد أن وضعت مولدتها الجديدة “ليا”. وكشفت نانسي عجرم عن أول صورة للصغيرة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كشفت عن لقطة ظهرت فيها وهي تمسك بقدمي الصغيرة وأعربت بتعليقها عليها عن سعادتها الكبيرة باستقبال صغيرتها ووعدتها بأن تكون بالقرب منها في مراحل حياتها كافة. من أسرة موقع “بتجرد” نتقدم مرّة جديدة بأصدق التهاني من النجمة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم ونتمنى للصغيرة حياة يملؤها الحب والفرح.

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