شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يعتذر عن حفل "هلا فبراير".. والاستعانة بـ وائل كفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الفنان السعودى رابح صقر عن إحياء حفل "هلا فبرار" فى دولة الكويت قبل بدءها بأسبوع واحد فقط، ما وضع الشركة المنتجة فى مأذق حيث لم يبرر الفنان سبب إلغائه المفاجئ فى هذا الوقت الضيق غير أنها ظروف خاصة، وقدم اعتذارا رسميا لجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عبر فيه عن أسفه ووعد جمهوره بوجوده فى السنين المقبلة، واستعانت الشركة المنظمة بالنجم اللبنانى وائل كفورى، لإنقاذ الموقف ليحل مكان الفنان رابح صقر، وكانت آخر أعمال الفنان رابح صقر مينى ألبوم بعنوان "رابح 2019 "وتضمن 8 أغانى منها "على كيفك - عجزت – الصمت - كافى كبر - فرصة عمر".

ومن ناحية أخرى يضم حفل "هلا فبراير" هذا العام العديد من نجوم غناء الوطن العربى، وستفتتح فعاليات الحفل يوم 1 فبراير النجم الكبير محمد عبده وتقدم الحفل الثانى الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان عبد الله الرويشد يوم 7 فبراير ويوم عيد الحب 14 فبراير الفنانة نجوى كرم والفنان ماجد المهندس، ويوم 15 فبراير الفنانة أصالة مع الفنان مطرف المطرف، ويوم 21 فبراير الفنانة أنغام والفنان حسين الجاسمى، وتختتم المهرجان يوم 22 فبراير الفنانة الكويتية نوال والفنان عبادى الجوهر.