شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قبلاوى: "مالمو" الأضخم والأهم للسينما العربية خارج المنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد قبلاوى، رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، إن المهرجان هو الأضخم والأهم للسينما العربية خارج النطاق الجغرافى العربى، وأنه خلال 8 دورات من عمر المهرجان عمل جاهدا مع فريق عمله على تأسيس مهرجان قوى للسينما العربية، لذلك تقرر أن تكون الدورة التاسعة دورة غير مسبوقة من حيث تنوع الفعاليات وجودة الاختيارات وعدد صناع الأفلام والنجوم العرب المدعوين.

وكان المهرجان قد أعلن فتح باب التسجيل لأصحاب الأفلام الراغبين بالمشاركة فى برامج الدورة التاسعة للمهرجان، والتى ستعقد فى مدينة مالمو بالسويد فى الفترة من 4 - 8 أكتوبر عام 2019، وتنقسم مسابقات الدورة التاسعة للمهرجان إلى 3 فئات وهى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وبدورها ستقوم لجان تحكيم منتقاة مؤلفة من شخصيات سينمائية عربية بمنح جوائز المسابقات وهى جائزة أفضل فيلم وثائقى وجائزة أفضل فيلم روائى طويل وجائزة جمهور مدينة مالمو وجائزة أفضل مخرج وجائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل ممثل وجائزة أفضل ممثلة.

كما سيضم المهرجان بالتوازى مع فعاليات المسابقة الرسمية والبرامج الخاصة (ليالى عربية وعروض المدارس وفيلم الافتتاح والختام وبرامج متميزة عديدة) بالإضافة لندوات، ولقاءات بين أبرز محترفى صناعة السينما فى المنطقتين العربية والاسكندنافية، وذلك خلال فعاليات سوق مالمو للفيلم الذى يعقد بالتوازى مع المهرجان فى الفترة من 5 – 8 أكتوبر، بالإضافة إلى مهرجانات مصغرة للسينما العربية فى عدة مدن فى جنوب السويد.

يذكر أن محمد قبلاوى هو مؤسس ورئيس مهرجان للسينما العربية، ويعد من أبرز السينمائيين السويديين من أصل عربى، وهو أيضا مخرج ومنتج وموزع سينمائى، وهو أول عربى شغل عضوية إحدى لجان التحكيم فى جائزة جولدباغين وهى بمثابة جائزة الأوسكار السويدية، حيث شارك فى لجنة الأفلام الوثائقية، كما شارك مؤخرا فى عضوية لجان تحكيم مهرجان القاهرة الدولى السينمائى فى دورته الأخيرة.