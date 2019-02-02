شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تستعد لطرح ألبومها الجديد 15 فبراير.. و"نكته بايخة" أحدث الأغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل النجمة أصالة على وضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد، المقرر طرحه منتصف شهر فبراير الجارى، وكشفت "أصالة" عن أغنية جديدة داخل الألبوم بعنوان "نكته بايخة"، وكتب معلقة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" معلقة: أغنية بألبومى القادم اسمها "نكتة بايخة" لحّنها الرهيب والله رهيب إيهاب عبد الواحد، وكتبها الموهوب الكبير أمير طعيمة، ووّزعها بقى الّلى ماله طبيعى ولا منطقى فهد، وأنا فيها تحدّيتنى وفاجأتنى وبعتقد عجبتنى".

ألبوم أصالة يضم 10 أغنيات، تعاونت من خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، ويتضمن الألبوم أغنيات باللهجة المصرية والخليجية.