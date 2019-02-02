محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
احتفل المخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد ابنته "مريم"، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشر الهواري صورًا جمعته بابنته، معلقًا "حبيبتي بنوتي ياللي حبيت شبهي علشان شبهك.. كل سنة وانتي طيبة يا قلبي وعقبال ألف سنة مريم مجدي الهواري".
يُذكر أن مجدي الهواري يواصل تقديم مسرحية "3 أيام في الساحل"، على مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر، ويشارك في بطولتها محمد هنيدي، بيومي فؤاد، مها أبو عوف، محمد محمود، أحمد فتحي، محمد ثروت، ندا موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- مجدي الهواري لابنته في عيد ميلادها: "حبيت شبهي علشان شبهك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.