بالصور- مجدي الهواري لابنته في عيد ميلادها: "حبيت شبهي علشان شبهك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفل المخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد ابنته "مريم"، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر الهواري صورًا جمعته بابنته، معلقًا "حبيبتي بنوتي ياللي حبيت شبهي علشان شبهك.. كل سنة وانتي طيبة يا قلبي وعقبال ألف سنة مريم مجدي الهواري".

يُذكر أن مجدي الهواري يواصل تقديم مسرحية "3 أيام في الساحل"، على مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر، ويشارك في بطولتها محمد هنيدي، بيومي فؤاد، مها أبو عوف، محمد محمود، أحمد فتحي، محمد ثروت، ندا موسى.