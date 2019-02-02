ديبيكا بادوكون تعين رئيسًا لمهرجان جيو مامي مومباي السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 02:25 مساءً - قرر المجلس الإداري لمهرجان مامي مومباي السينمائي، تعيين نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone رئيسًا للمهرجان، بعد تنحي زوجة عامر خان Aamir Khan المنتجة كيران راو Kiran Rao من منصبها.



وجاء اختيار بادوكون بالإجماع لصالحها قبل التصويت، وذلك بسبب إسهامها الملحوظ في السينما، على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك لصلاتها مع الشباب، بخاصة بعد أن خرجت في العلن لخلق الوعي حول الصحة العقلية، كما ذكرت.



ويعتقد المجلس أنّ وجود بادوكون يساعد على ازدهار العمل السينمائي، ويجذب الشباب نحو السينما. تابعوا ايضا: صور..ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ في أول ظهور بعد الزواج



يشار إلى أنّ ديبيكا بادوكون اتجهت إلى الإنتاج مع فيلمها المقبل "تشاباك"، الذي ستخرجه ميجنا جولزار.



وكانت الرئيسة السابقة كيران راو، قد تنحّت عن هذا المنصب الضخم، لأنها أرادت التركيز فقط على مشاريعها السينمائية.



وفي حديثها عن التنحي، قالت راو: "لقد كان من دواعي سروري أن أعمل كجزء من فريق MAMI الأساسي، وبعد أربع سنوات كرئيس للمهرجان، يسعدني أن أرحب بأحد أكبر نجوم السينما المحبوبة، ديبيكا بادوكون رئيسة جديدة." تابعوا ايضا: الصور الأولى لزفاف ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ... والحفل غداً



وأضافت راو: "كانت ديبيكا من المؤيدين للمهرجان وجزءًا من مجلس أمنائنا، وهي شخصية تحظى بروح التقدير وعمل كبير، وأنا متأكدة من أنّ المهرجان سيصبح تحت قيادتها أقوى وأقوى في خدمة مجتمع السينما، وأنا أتطلع إلى دعمها في هذه الرحلة ونتمنى لها كل التوفيق".



من ناحية أخرى، قالت بادوكون: " إنه شرف مطلق ومسؤولية كبيرة. أنا أؤمن برؤية MAMI ونحن ملتزمون بإيجاد مجتمع يعشق محبي السينما، ومبدعين لأفلام مثلنا تستحقها حقًّا. "



على الصعيد المهني، ستبدأ ديبيكا تصوير تشاباك في مارس/أبريل 2019. 5

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