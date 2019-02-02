بالصور.. ماجي بوغصن من العرض الخاص لفيلم تايم أوت

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نشرت الفنانة ماجي بوغصن، مجموعة صور جديدة من العرض الخاص لفيلمها الجديد "تايم أوت" جمعتها ببعض أفراد طاقم العمل، علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
تألقت ماجي بإطلالة أنيقة في الصور،
بالفيديو.. ماجي بو غصن تدعو الجمهور لمشاركتها افتتاح فيلم تايم أوت
يذكر أنه يشارك الفنانة ماغي بو غصن بطولة فيلم "تايم أوت"، كل من يورغو شلهوب، وسام صباغ، بيار جامجيان، كريستيان الزغبي، سمارة نهرا، تأليف كلود صليبا، وإخراج رامي حنا.
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