المطرب عبده الأمير يطرح كليبًا بعنوان "أمة محمد"

كتبت- ميادة الشامي

طرح المطرب عبده الأمير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كليب بعنوان " أمة محمد" عن أهمية الوحدة بين الشعوب العربية؛ مستشهدًا بذلك بكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا "لقد علمنا ديننا الحنيف أنه لا إكراه في الدين

ليرسخ قيم التسامح وقبول الآخر، إلا أنه من دواعي الأسف أن يكون بيننا من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم".

وجاءت كلمات الأغنية "أمتك يا محمد يا بن عبدالله..تستحق الشفاعة والدعاء لله..أخواتي في العروبة والدين والانسانية..دار الزمان وهما اللي تامروا عليا..ونسيوا الرسالة وماتت القلوب..وأمة المحبة عرفت نار الحروب..راح فين زمن العروبة لما كنا ايدينا واحدة ..بنبني طوبة طوبة نحدد بيها وحدة..الرب هو واحد والوحدة في السلام..ياريت نبقى واحد ودة آخر الكلام".