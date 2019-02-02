ماريتا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها 4 مرات!.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن رقم الـ «22» سيكون مميزاً في حياة الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، حيث احتفلت نجلة النجم عاصي الحلاني بعيد ميلادها الـ22، أربع مرات.

ماريتا احتفلت لأول مرة بعيد ميلادها مع شقيقيها «الوليد ودانا» وعدد من أصدقائهم في مطعم «أم شريف» ببيروت، ثم فاجأ مدرب الفنانة في النادي الرياضي، واحتفل بعيد ميلادها، مقدماً لها قالب كيك يحمل اسمها.

وفي سهرة صاخبة، اقامت ماريتا حفل عيد ميلاد ضخـ تألقت فيه بفستان أسود قصير مزين بالورود الحمراء، ونسقت معه «جاكيت» أسود جلدي، وكان لافتاً قالب الكيك الذي جاء على شكل سحاب، يحمل رقم «22»، ونجمة ذهبية.

أما الحفل الأكثر حميمية ودفئاً، كان في منزل النجم اللبناني عاصي الحلاني، حيث نشرت ماريتاً صوراً من المنزل الذي امتلأ بالبالونات وزينة عيد الميلاد.

يُذكر أن ماريتا احتفلت أواخر العام الماضي بإطلاق أول ألبوم غنائي في مسيرتها الفنية بعنوان «MAR1TTA»، ويضم 10 أغاني، وهم «آخر مرة»، «أنا»، «منو معقد»، «هيا وهذى»، «متلخبطة»، «خايفة انام»، « إلي وملكي»، «العمر واحد»، «ناسيني»، «تلاقينا».