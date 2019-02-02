مصطفى شعبان يبدأ تصوير «أبو جبل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ النجم المصري مصطفى شعبان ، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد، الذي يحمل اسم “أبو جبل”، يوم اليوم السبت 2 فبراير، والذى يخوض به السباق الرمضانى القادم 2019، فى منطقة الهرم وتجمعه المشاهد بمعظم الفنانين المشاركين فى العمل.

ويسجل مسلسل أبو جبل، التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح وشركة سينرجى بعد مسلسل “أيوب” الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أيتن عامر، دياب، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، محمد على رزق، زكى فطين عبد الوهاب.

مسلسل “أبو جبل” من بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة والإعلان عن أسمائهم، ومن إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة “سينرجى”.

وكانت جريدة الأنباء الكويتية، قد كرمت النجم مصطفى شعبان، عن مسلسله “أيوب”، الذى حقق كبيرا خلال عرضه فى رمضان 2018، حيث أقامت حفل ضخم فى دولة الكويت، مساء الاثنين 28 يناير،احتفالًا بمرور 43 عاما على تأسيسها، كما تم خلال الحفل تكريم عدد من نجوم الفن من مصر والوطن العربي على أعمالهم التى برعوا فيها خلال عام 2018.