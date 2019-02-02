نوال الزغبي تسيطر على مواقع التواصل قبل طرح ألبومها

تنفرد النجمة الذهبية نوال الزغبي بالحملة الترويجية الكبيرة التي بدأتها تمهيدًا لإصدار البومها الجديد من انتاج شركة روتانا، حيث تصدر كل يومين برومو لأغنية من الالبوم، الذي يتضمن عشر أغنيات، وكل برومو يحقق زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

هذه الخطة الترويجية الذكية التي بدأتها نوال وبالتأكيد سيعتمدها زملائها النجوم العرب، هي ضربة معلّم منها ومن إدارة اعمالها والشركة المنتجة والتي من المؤكد تضع لنوال خطة إعلانية وميزانية كبيرة تليق بإسمها ومكانتها.

ويعتبر هذا الالبوم بمثابة عودة مدوية لنوال الى خطها الموسيقي الذي احبها الناس به، حيث تتعاون مجددًا مع احد شركاء نجاحها الملحن عمرو مصطفى في ثلاث أغنيات بينها اغنية الهيت في الالبوم “كده باي” التي كتبها ايمن بهجت قمر، بالإضافة الى اغنية “جوّا قلبه” من كلمات امير طعيمة، وأغنية “مش خايفة” من كلمات خالد تاج الدين، هذا بالإضافة الى اغنية “ماتصبّح صبّح” من كلمات والحان عمرو المصري وتوزيع توما، واغنية “محاية” من كلمات مازن ضاهر والحان فضل سليمان، كل هذه الأغنيات ستكون حديث الناس وسيرددها الجمهور العربيّ الذي هو على موعد مع ألبوم سيكون الحدث والذي يؤكد مقولة ان هذه النجمة يحسب لها الف حساب على مدى 25 عامًا من النجوميّة، وكيف لا وهي من خلال برومو من عدة ثوانٍ لاغنيات البومها الجديد تحقق زوبعة.