شاهدوا.. فضل شاكر يطرح “حبيتك”

كتب امير فتحي في السبت 2 فبراير 2019 12:57 مساءً -

اصدر الفنان ​فضل شاكر​ أغنية جديدة تحمل عنوان “​حبيتك​” وذلك عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع علي أباظة.

وكان قد روّج لها شاكر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “إنتظروا قريباً جديد فضل شاكر حصرياً على القناة الرسمية على يوتيوب”.

الجدير ذكره ان هذه الأغنية تأتي بعد فترة على طرحه لأخر أغنياته بعنوان “مع السلامة” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي أباظة.