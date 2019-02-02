كتب امير فتحي في السبت 2 فبراير 2019 12:57 مساءً -

تتعرض الفنانة ​فيفي عبده​ لمجموعة انتقادات بسبب عفويتها في التحدّث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال نشرها فيديوهات ترقص فيها. وظهرت فيفي من جديد وتحدّثت عن التساؤلات التي تصلها حول عمرها الحقيقي، فقالت بعفوية مطلقة، “أنا عندي 105 سنين، لكن عمر روحي وقلبي 25 سنة بس.. واللي عاوز عروسة كبيرة أنا موجودة.. واللي مش عاجبه براحته.. لأن أنا ماعشتش السن ده.. ومن وقت لما كان عندي 9 سنين أنا ماعرفش حاجة عن الحياة.. وعايزة أعيش حياتي دلوقتي وأعيش وأفرح وماليش دعوة بالناس التانية”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا فيفي عبده تكشف عن عمرها الحقيقي بعفوية: أنا عندى 105 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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