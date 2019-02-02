شاهدوا.. إلهام الفضالة تنتقد تكريم هيا الشعيبي

كتب امير فتحي في السبت 2 فبراير 2019 12:57 مساءً -

قامت الممثلة الخليجية ​إلهام الفضالة​ بانتقاد تكريم زميلتها الممثلة هيا الشعيبي بعد ان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تكريم الشعيبي عن أدوارها الكوميدية. وعلقت الفضالة قائلة: “لا مو طبيعي طبعًا عمرنا ما حبينا جذي أحد بالفن إلا ما رحم ربي”. وتابعت بالقول: “يشوفونهم بحسبة أبوهم وهيا جذي هذيل، ربوها من أهي طفلة فحبته بحسبة أبوها”. وختمت الفضالة كلامها قائلة ان الوسط الفني شبيه بـ هيا الشعيبي. الجدير ذكره ان إلهام الفضالة تصوّر مسلسل “وما أدراك ما أمي”.

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