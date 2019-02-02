شكرا لقرائتكم خبر عن "جرامي" تعلن مبادرة لزيادة عدد النساء في قطاع الموسيقى والان مع التفاصيل

أعلنت المنظمة المسؤولة عن توزيع جوائز "جرامي" الموسيقية الأمريكية، الجمعة، عن مبادرتها المهمة الأولى لزيادة عدد النساء في الوظائف التقنية المتصلة بقطاع الموسيقى، وفقا للعين الإخبارية.

وأطلقت "ريكوردينج أكاديمي" نداء للفنانين ليدرجوا امرأتين على الأقل ضمن قائمة المرشحين المحتملين للتوظيف، مؤكدة أن قطاع الموسيقى "بات عند مفترق والتقدم لا يحصل تلقائيا".

وقالت المسؤولة عن مجموعة العمل الجديدة بشأن التنوع والدمج، تينا تشين: "لا عصا سحرية تخرجنا من حال المراوحة المستمرة منذ قرون لكننا نرى في هذه المبادرة خطوة مهمة".

وكانت "مجموعة قوة العمل" قد انطلقت سنة 2018 بعد الانتقادات التي واجهتها جوائز "جرامي" على خلفية طغيان الطابع الذكوري والنقص في التنوع العرقي.

ولا تشكل النساء سوى 2% من المنتجين و3% من مهندسي الصوت في قطاع إنتاج الموسيقى، بحسب دراسة نشرتها هيئة متخصصة مستقلة في 2018.

وأشارت "ريكوردينج أكاديمي" إلى أن نداءها لقي استجابة من أكثر من 200 فنان ومنتج وشخصية ناشطة في عالم الموسيقى بينهم كاردي بي و"تو تشاينز" وجاستن بيبر وليدي جاجا ونيكي ميناج وجون ليجند وكيث أوربان وفاريل وليامز.

وقال مغني الراب كومن العضو في مجموعة العمل: "النساء يستحققن فرصا موازية للرجال ونحن نعلن أن هذا القطاع لم يكن دوما عادلا".

ويأتي هذا الإعلان قبل أقل من أسبوعين من حفل توزيع جوائز "جرامي" لعام 2019 والتي يتنافس في أبرز فئاتها عدد أكبر من النساء مقارنة بـ2018.