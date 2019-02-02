Feb 02, 2019 تألقت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا بإطلالة جميلة وأنيقة في آن خلال حضورها حفل Learning Lab Ventures Winter الذي اقيم في بفرلي هيلز. واختارت “شوبرا” (36 عاماً) لهذه المناسبة ان ترتدي ثوباً من مجموعة ربيع وصيف 2019 للمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب. واستطاعت بريانكا ان تخطف الانظار بطلتها وجمالها. وحضرت بريانكا شوبرا الحفل برفقة زوجها المغني الأميركي نيك جوناس (26 عاماً) وتألقا سوياً امام عدسات الكاميرات. وكانت شوبرا قد تزوجت من جوناس بعد قصة حب عاصفة بينهما وذلك مطلع كانون الاول/ديسمبر الفائت في ولاية راجيستان في حفل ارتدت خلاله شوبرا فستان زفافها من تصميم رالف لورين، حيث وصل طول طرحته إلى نحو 75 قدمًا.







كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بريانكا شوبرا تخطف الأنظار بتوقيع لبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.