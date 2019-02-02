سوزان نجم الدين ترد على هجوم كارلا حداد.. وتكشف حقيقة عملية النحت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، على الهجوم الذي شنته عليها المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية كارلا حداد ووصفتها بأنها تعاني من "جوع الشهرة"، لافتة إلى أنها لا تعرف من الأساس من هي، ورأيها فيها لا يهمها، وبالتالي لن تطالبها بالاعتذار.

وأضافت سوزان في مقابلة تلفزيونية أنها ولدت مشهورة منذ أول مسلسل لها "نهاية رجل شجاع"، ولا تعلم أين كانت وقتها كارلا حداد، مشيرة إلى أن بعض من يعانون من عقدة الشهرة وكارهي النجاح يحبون التقليل من نجاح الآخرين.

وشددت النجمة السورية على أنها لم تجر أي عمليات تجميل ولكنها تضع بعض الرتوش على وجهها من فترة لأخرى، نافية ما تردد بشأن خضوعها لعملية نحت لقوامها، مضيفة أن هذا هو جسدها منذ بداية ظهورها، والفرق الوحيد أنها أصبحت مهتمة بالرياضة وتهتم بقوامها من خلال الأجهزة الحديثة وخسرت حوالي 10 كيلوغرامات من وزنها.

وقالت "نجم الدين" إنها لا يهمها الانتقادات التي تأتي لها من بعض الناس على السوشال ميديا الذين يعانون من بعض العقد الداخلية، مشيرة إلى أن الأمر يُضْحِكها أكثر مما يضايقها.

وأوضحت أنها لا تلجأ إلى "البلوك" إلا نادرًا عندما يقوم أحد المتابعين بتخطي الحدود أو الدخول في السياسة، كما أنها تهتم بانتقادات المحبين الذين يريدونها أن تتقدم للأمام.

وحول تلقيها انتقادات بسبب فساتينها التي تظهر بها في الاحتفالات الفنية، قالت إنها تلبس ما يشبهها وتحبه، وأحيانًا تكون على عجل من أمرها وترتدي ما تجده، مضيفة أن إطلالتها التاريخية بـ"الموريكس دور" نجحت ونالت إعجاب العديد من الناس في حين تعرضت لانتقادات غير بنّاءة من آخرين.

وأكدت بأنها تتعرض للعديد من المواقف غير الجيّدة من المعجبين؛ لأنها لا تحب أن يتجاوز أي شخص حدوده، مبينة أنها قامت بطلب الشرطة إحدى المرات لأحد المعجبين حاول إيقاف سيارتها بالقوة حتى يتحدث منها.

ونفت إعلان خطوبتها على الإعلامي اللبناني سامي كليب، مشيرة إلى أنها كانت نوعًا من الدعابة ولم تتخيل أن تحدث كل هذه الضجة، مضيفة أنها لم تحب أبدًا من طرف واحد في حين الكثير من الرجال أحبوها ولم تبادلهم المشاعر.