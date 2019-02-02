شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير كان وش الخير عليها.. روماينا تتعاون مع محمد محيى بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشاعرة روماينا إنها سعيد جدا بنجاح أغنية "روح" للكينج محمد منير، موضحة أن كلمات الأغنية أعجبت الجمهور كثيرا.

وأضافت روماينا، لـ"الخليج 365"، يشرفنى أن أكون فى تاريخ محمد منير من خلال أعمال المتميزة، وأكدت أن العمل مع منير متميز وسهل.



محمد منير والشاعرة رومانيا

وأوضحت أنها تعمل حاليا على ألبوم محمد محيى بأغنية جديدة تحمل اسم "حاجة غريبة"، وهى من ألحان محمد محيى، وأيضا هناك تعاون مع الموزع والملحن الكبير فتحى سلامة، والملحن الليبى الشهير ناصر المزداوى، والموسيقار ممدوح الجبالى.

يذكرأن روماينا شاركت بالعديد من الأعمال الغنائية مع العديد من نجوم الغناء منهم محمد منير، ومحمد محيى، وجنات، وخالد سليم ونديم نور.