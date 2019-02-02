شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى مرحبا بزيارة بابا الفاتيكان للإمارات: رائد الوئام بين الأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الإماراتى حسين الجسمى، سعادته بالزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية للإمارات، واصفا إياه بأنه رائد الوئام بين الأديان.

وقال الجسمى: "نحن سعداء ومتحمسون جدا لرؤية قداسة البابا فرانسيس فى الإمارات، رائد الوئام بين الأديان، ونرحب به بأذرع مفتوحة".



تغريدة حسين الجسمى

ويزور بابا الكنيسة الكاثوليكية، الإمارات العربية المتحدة، فى الفترة من 2 إلى 5 فبراير الجارى، بالتزامن مع زيارة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للإمارات.