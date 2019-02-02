بالصور- سميحة أيوب ومديحة حمدي وشوقي حجاب يشاهدون "سيرة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص عدد من الفنانين على حضور العرض الغنائي الاستعراضي "سيرة حب"، في ليلته الثانية، والذي تم افتتاحه على مسرح البالون، الخميس، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

كان من بين حضور العرض سيدة المسرح العربي، الفنانة سميحة أيوب، والفنانة مديحة حمدي، والشاعر شوقي حجاب، والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، والدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وأسامة فهمي نجل شقيقة الموسيقار بليغ حمدي، وسط حضور جماهيري كبير.

"سيرة حب" يتناول جوانب عديدة من حياة الموسيقار "بليغ حمدي"، وهو من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، بطولة "إيهاب فهمي، مروة ناجي، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شريف عواد، أحمد الأمير، نهلة خليل، سمية درويش، رشا سامي العدل، أحمد الشريف، شيكو، عمرو أصلان، عماد عبدالمجيد، سيد عبدالرحمن، ناصر عبدالحفيظ" .

"سيرة حب" تأليف أيمن الحكيم، إخراج عادل عبده، ديكور محمد الغرباوي، خدع إيهاب جمعة، إضاءة شريف البرعي، خبير التجميل إسلام عفيفي، توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد أبو اليزيد، منفذي الإخراج محمد شافعي وهاني عبدالهادي.