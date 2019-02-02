شاهد.. محمد سيد بشير يروج لمسلسله الجديد "أبو جبل"

كتبت - إيمان محمد روج المؤلف محمد سيد بشير، لمسلسله الجديد "أبو جبل" المقرر عرضه رمضان المقبل، وذلك عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "انستجرام". ونشر "بشير" صورة توضح بدأ تصوير العمل، وعلق عليها قائلًا :" من توكل علي الله فهو حسبه ووكيله بسم الله نبدأ.. ابو جبل رمضان٢٠١٩.. اخراج احمد صالح، العمل، وعلق عليها قائلًا :" من توكل علي الله فهو حسبه ووكيله بسم الله نبدأ.. ابو جبل رمضان٢٠١٩.. اخراج احمد صالح،تأليف العبد لله.. مصطفي شعبان". ويذكر ان مسلسل "أبو جبل" إخراج أحمد صالح، تأليف محمد سيد بشير، إنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد.

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