بالفيديو.. سليم عساف: الجمهور المصري سميع ومبيرحمش

كتب - أحمد فايق :

أكد المطرب اللبناني سليم عساف، صاحب أغنية " ملاك وشيطان " التي شاركته بها المطربة المصرية ياسمين علي ، أن حبه لمصر فطري، وأنه تربى على الفن المصري ومن أشد المتأثرين به واصفا الجمهور المصري بأنه " جمهور سميع ومبيرحمش"، وأن الشخص الذي يدخل إلى قلب مستمع مصري يعد إنجازا للمطرب.

وأوضح خلال استضافته عبر قناة " اكسترا نيوز "، اليوم السبت ،

أنه تأخر كثيرا في إطلاق أغنية باللهجة المصرية، لافتا إلى أن أغنية ملاك وشيطان من ألحانه وكلماته ، متوقعا أن يكون هذا العمل وجه خير عليه، لأنه كان له رد فعل جيد من قبل المستمعين.

وأضاف عساف ، أن مصر احتضنت فنانين غير مصريين مثل وردة ، ونانسي عجرم، وراغب علامة

، مشيرا إلى أنهم في معظم الأوقات يشعرون بأن هؤلاء الفنانين مصريين ، وأن مصر تحتضن بحب، متابعا أن هناك مصريين كانوا يستمعون له قبل إطلاق أغنيته باللهجة المصرية،و أن الأغاني المصرية قريبة من اللبنانية .

وكشف عساف عن فكرة الدويتو قائلا : استمعت للفيديو الذي انتشر للمطربة ياسمين علي عندما كانت تغني أغنية " نقابل ناس" ، فوجدت صدق وإحساسها الجيد عند الغناء، لافتا إلى أنه كان الفكرة الرئيسية للأغنية قبل تأليفها هي الحديث عن الإنسان الحقيقي .

شاهد الفيديو..