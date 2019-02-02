الليلة.. أنغام ضيفة لطيفة في برنامج "يلا نغني"

كتبت - إيمان محمد

تحل المطربة أنغام، ضيفة المطربة لطيفة في برنامجها الجديد "يلا نغني"، الذي يذاع على شبكة mbc مصر، مساء اليوم، السبت.

ويشار إلى أن البرنامج يركز على استقبال كبار النجوم في كل

حلقة في حوار بين أصدقاء، ويتم تسليط الضوء من خلالها على عمالقة الفن العربي وكبار شعرائه وملحنيه وموسيقييه الذين تركوا أثرًا بالغًافي الغناء الشرقي الأصيل، والوقوف على إبداعاتهم، ومحاولة معرفة أسرار نجاح هذه الأغاني، وكيفية التحضير والإعداد لها، وما رافقها من قصص وأسرار.

كما سيقدّم النجوم ضيوف البرنامج عددًا من الأغنيات الشهيرة بأصواتهم، وتشترك النجمة لطيفة في تقديم جانب من هذه الأغاني.