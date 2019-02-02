الليلة.. أنغام ضيفة لطيفة في برنامج "يلا نغني"

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تحل المطربة أنغام، ضيفة المطربة لطيفة في برنامجها الجديد "يلا نغني"، الذي يذاع على شبكة mbc مصر، مساء اليوم، السبت.
ويشار إلى أن البرنامج يركز على استقبال كبار النجوم في كلحلقة في حوار بين أصدقاء، ويتم تسليط الضوء من خلالها على عمالقة الفن العربي وكبار شعرائه وملحنيه وموسيقييه الذين تركوا أثرًا بالغًا
كما سيقدّم النجوم ضيوف البرنامج عددًا من الأغنيات الشهيرة بأصواتهم، وتشترك النجمة لطيفة في تقديم جانب من هذه الأغاني.
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