تصدرت الفنانة نانسى عجرم، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب وضعها مولودتها الثالثة "ليا"، بإحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.
ويشار إلى أن الجمهور ينتظرمن نانسي تسجيل أغنية جديدة للترحِّيب بابنتها ليا، كما فعلت من قبل مع كل من إيلا
ويذكر أن آخر ألبومات الفنانة نانسى عجرم كان ألبوم "نانسى 9"، والذى تضمن العديد من الأغانى وصلت إلى 14 أغنية، من أشهرها حاسة بيك وخمسة فرفشة وقلبى بيسأل عينى ومعاك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وضعها "ليا".. نانسي عجرم تتصدر تريندات السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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