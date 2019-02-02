بعد وضعها "ليا".. نانسي عجرم تتصدر تريندات السوشيال ميديا

كتبت - إيمان محمد

تصدرت الفنانة نانسى عجرم، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب وضعها مولودتها الثالثة "ليا"، بإحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

ويشار إلى أن الجمهور ينتظر

من نانسي تسجيل أغنية جديدة للترحِّيب بابنتها ليا، كما فعلت من قبل مع كل من إيلاوميلا عند ولادتهم.

ويذكر أن آخر ألبومات الفنانة نانسى عجرم كان ألبوم "نانسى 9"، والذى تضمن العديد من الأغانى وصلت إلى 14 أغنية، من أشهرها حاسة بيك وخمسة فرفشة وقلبى بيسأل عينى ومعاك.