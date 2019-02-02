كتب امير فتحي في السبت 2 فبراير 2019 11:27 صباحاً -

نشر الفنان اللبناني ​زين العمر​ عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجله، وعلّق عليها بالقول: “ابني وانا منقلكن نهاركن سعيد “. وظهر ابنه بلوك عصري، حيث انه بدا رابطا شعره. ولاقت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تمنّوا له النجاح والتوفيق في حياته.

كانت هذه تفاصيل خبر زين العمر ينشر صورة لابنه.. فهل يشبهه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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