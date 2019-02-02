هذا ما فعلته كيت ميدلتون عندما أمسكت طفلة بشعرها – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: بعد مشاركة دوق ودوقة كامبريدج ويليام كيت ميدلتون بإفتتاح أول متحف للتصميم في مدينة دندي في اسكتلندا، خرج الثنائي الملكي لتحية الحشود التي تواجدت لرؤيته.

وأمسكت طفلة صغيرة ترتدي معطفاً وردياً خصلة من شعر كيت ميدلتون، وبدلاً من إبعاد الطفلة، تجاوبت كيت مع الطفلة سامحة لها بملامسة شعرها.

وكانت كيت ترتدي فستاناً بنقشة المربعات باللونين الكحلي والأخضر نسّقته مع حذاء ذي كعب عالٍ أسود اللون.